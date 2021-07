Um olho em chamas, um incêndio fatal no Mar Negro e, agora, uma intensa explosão no Mar Cáspio. Desde o início de julho que o mundo tem assistido a incidentes em zonas offshore de exploração de gás e petróleo, sublinhando novamente os riscos inerentes para o ambiente e para a saúde desta atividade.

Durante a noite de domingo, uma coluna de fogo abalou a área do Mar Cáspio, onde o Azerbaijão detém extensos campos de exploração de recursos naturais.

A causa do incidente não foi determinada imediatamente, mas a empresa de petróleo estatal Socar disse que informações preliminares indicam que foi motivado por um vulcão de lama. A empresa disse ainda que nenhuma das suas plataformas foi danificada.

O Mar Cáspio é caracteristicamente um ecossistema com uma alta concentração de vulcões de lama, que expelem lama e gases inflamáveis.

A explosão ocorreu a cerca de 10 quilómetros do campo de gás Umid, que fica a 75 quilómetros da costa da capital, Baku.

So, first, Azerbaijan is the home of mud volcanoes, and has hundreds of them.



My Google Earth mud volcano map of Azerbaijan gives you and idea of just how ludicrously many mud volcanoes there are both onshore and offshore. pic.twitter.com/m5m3yAPWSV