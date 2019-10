Os fogos florestais já obrigaram à retirada de 180 mil pessoas na Califórnia, Estados Unidos.

Os ventos fortes têm potenciado o alastrar das chamas e dificultado o trabalho dos bombeiros.

A polícia do condado de Sonoma escreveu no Twitter que esta é a maior evacuação de que algum elemento da força de segurança se consegue lembrar.

10/27 at 2:45pm current conditions in Windsor. Lots of peace officers and firefighters here to protect the town. #kincadefire pic.twitter.com/iCVi1r0si1