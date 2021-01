Um incêndio de grandes proporções atingiu na manhã deste sábado o Hospital Clínico San Borja Arriarán, em Santiago, no Chile. As áreas ocupadas por pacientes não foram afetadas e o fogo está controlado, segundo autoridades locais.

De acordo com o Ministério da Saúde , as chamas atingiram as caldeiras e as instalações elétricas da unidade. Os pacientes - incluindo recém-nascidos -estão a ser transferidos para hospitais próximos.

#AMPLIAMOS | Los procedimientos de evacuación ya están en marcha en el hospital San Borja Arriarán (Santiago de Chile), donde se ha declarado un incendio a primera hora del sábado https://t.co/6XGTKfUijx pic.twitter.com/bTQgMqk7N9 — Europa Press (@europapress) January 30, 2021

O ministro da saúde, Enrique Paris, lançou um "apelo à calma" em frente ao hospital, e pediu cautela na transferência das pessoas internadas com covid-19.

O hospital informou também que o incêndio está controlada e que todos os esforços estão concentrados na garantia da segurança dos pacientes. Numa publicação nas redes sociais, a administração reforça ainda a operação de transferência dos internados. Foi instalado no local um hospital de campanha para atendimento aos pacientes com apoio de tendas.