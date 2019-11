Milhares de residentes do sul da Califórnia tiveram que abandonar as suas casas devido a um incêndio que lavra nas montanhas, perto de Santa Barbara, informaram hoje as autoridades californianas.

Mike Eliason, porta-voz dos bombeiros do condado de Santa Barbara, disse a uma estação televisiva que 6.300 pessoas foram retiradas das suas habitações e que cerca de 2.400 estruturas estavam em risco, ao início do dia.

O fogo começou na tarde de segunda-feira, no Parque Nacional de Los Padres, e alastrou atingindo já uma área de cerca de 1.200 hectares.

As previsões meteorológicas preveem ventos com rajadas entre 97 a 112 quilómetros por hora para hoje, mas existe também a previsão de chuva ao final do dia, o que poderia facilitar a tarefa dos bombeiros.

Durante a madrugada, as equipas lutaram contra o fogo na floresta, mas acabariam por ordenar evacuações de diversos locais devido à ameaça que o incêndio representava para as populações. No ano passado, um incêndio na cidade costeira destruiu 13 casas.

Ainda em outubro deste ano, o governador da Califórnia declarou situação de emergência em todo o Estado, onde quase 200.000 pessoas foram obrigadas a deixar as casas por causa dos violentos incêndios. Na altura, milhões de pessoas ficaram sem eletricidade quando a maior fornecedora elétrica cortou a energia para evitar novos fogos.