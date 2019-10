Centenas de pessoas foram esta quinta-feira forçadas a abandonar a região vinícola do norte da Califórnia, nos Estados Unidos, devido a um incêndio de grandes dimensões, alimentado por ventos perigosos, anunciaram as autoridades.

As autoridades ordenaram que toda a comunidade de Geyserville abandonasse o local após o incêndio na região vinícola do Condado de Sonoma, no norte de São Francisco, que aumentou a sua dimensão e intensidade.

A cidade tem cerca de 900 habitantes e é muito procurada por turistas interessados na região vinícola.

A maior concessionária de energia elétrica do estado, a Pacific Gas & Electric, anunciou na quarta-feira que iria começar a efetuar interrupções de energia, com duração de 48 horas, em partes do norte da Califórnia.

Esta medida surge devido aos ventos fortes, que podem afetar ou derrubar linhas de energia, provocando incêndios florestais.