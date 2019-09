O Instituto Médico Legal (IML) brasileiro informou na sexta-feira que a maioria das 11 vítimas mortais do incêndio que ocorreu num hospital do Rio de Janeiro morreu por asfixia devido à inalação de fumo.

O incêndio, que teve início no final da tarde de quinta-feira no Hospital Badim, localizado no bairro de Maracaná, vitimou mortalmente oito mulheres e três homens, todos com mais de 66 anos, e não resultou em corpos carbonizados, segundo informou o IML.

Outro dos motivos que levou à morte de alguns pacientes, segundo o instituto, foi o facto de os equipamentos que mantinham os doentes vivos terem deixado de funcionar com o incêndio.

Na noite de quinta-feira, o hospital informou que o fogo foi provocado por um curto-circuito no gerador de um dos prédios da unidade de saúde.

Os pacientes que morreram devido ao incêndio estavam internados no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), no terceiro andar do prédio mais antigo do hospital, onde as chamas terão começado.

"Dos 103 pacientes que estavam na unidade, 77 continuam internados em 12 instituições de saúde da nossa cidade. Quinze já estão nas suas residências. Onze óbitos foram confirmados pelo IML”, disse aos jornalistas o diretor do Hospital Badim, Fábio Santoro.

Além dos pacientes, 20 funcionários e acompanhantes dos doentes também se encontram internados.

A Defesa Civil interditou, por motivos de segurança, o Hospital Badim e também outros quatro edifícios vizinhos.

Os peritos deixaram a unidade de saúde no início da tarde de sexta-feira, e os trabalhos vão ser hoje retomados.