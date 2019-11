Uma mulher arriscou a própria vida para salvar um coala das chamas que lavram com intensidade na Austrália. O momento foi registado em vídeo e já se tornou viral.

As imagens são impressionantes: numa floresta a arder, em Nova Gales do Sul, uma mulher corre para salvar um coala em perigo. A australiana tira a camisola, envolve o animal ferido com a roupa e carrega-o nos braços.

Consegue chegar a uma zona mais afastada das chamas, onde está um homem à sua espera com água e um cobertor. A mulher de imediato deu água ao animal para o hidratar.

Segundo a CNN, o coala ferido foi levado para um hospital de coalas em Port Macquarie. O animal está em estado crítico, com várias queimaduras.

A Austrália está a enfrentar uma vaga de fogos florestais sem precedentes.

Já há registo de seis mortos devido aos incêndios, que estão também a causar grande destruição. Mais de 500 casas foram arrasadas em Nova Gales do Sul e Queensland.

Os fogos dizimaram também a população de coalas de uma reserva natural.

Os especialistas afirmam estar a observar fenómenos inéditos que só podem ser explicados pelas alterações climáticas.