Pelo menos oito pessoas morreram e 170 ficaram feridas num incêndio que deflagrou domingo num centro de detenção de migrantes na capital do Iémen, Sana, controlada pelos rebeldes huthis, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A responsável disse que a OIM está a apoiar com “cuidados médicos de emergência” mais de 170 pessoas feridas, 90 das quais estão em “estado grave”.

Carmela Godeau não especificou a nacionalidade das vítimas, mas disse que entre os mortos e feridos estão “guardas iemenitas” que trabalhavam no local.

The cause of the fire incident in the holding facility remains unclear. But this is just one of the many dangers that migrants have faced during the past 6 years of the crisis in Yemen. All people, including migrants, should be afforded protection and safety. (3/3)