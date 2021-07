Pelo menos 52 pessoas morreram num incêndio numa fábrica de produtos alimentares perto de Daca, capital do Bangladesh. De acordo com a agência de notícias Associated Press, um funcionário do serviço de bombeiros confirmou que o incêndio começou na quinta-feira à noite na fábrica de cinco andares da Hashem Food and Beverage Ltd, nos arredores de Daca.

Até agora, 52 corpos foram recuperados, mas os dois últimos andares da fábrica ainda precisam ser revistados, disse Debasish Bardhan, vice-diretor do Serviço de Bombeiros e Defesa Civil. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, incluindo um grande número de trabalhadores que saltaram de andares altos para escapar das chamas.

🔴 Pelo menos 52 pessoas morreram em um grande incêndio que atingiu uma fábrica de alimentos e bebidas em Rupganj, perto de Daca, Bangladesh, que obrigaram muitos trabalhadores a pularem dos andares superiores na tentativa de salvar suas vidas.pic.twitter.com/KSKAf3stSV — Mundo News (@Mundo__News) July 9, 2021

Detalhes sobre a causa do incêndio, quantas pessoas estavam dentro da fábrica e quantas estão desaparecidas não são ainda conhecidos.

“Por enquanto, só temos esses detalhes. Depois de pesquisar os andares superiores, poderemos obter uma imagem completa ”,declarou Debasish Bardhan .

O incêndio, que começou na tarde de quinta-feira, continua ativo 24 horas depois do seu início, segundo a agência de notícias AFP.