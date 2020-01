A cantora norte-americana Pink anunciou nas redes sociais que doou 500 mil dólares, cerca de 448 mil euros, aos bombeiros da Austrália.

Através de uma publicação no Twitter e no Instagram, a artista mostrou-se destroçada com os incêndios que duram há cerca de três meses.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp