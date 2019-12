A polícia australiana resgatou um rapaz de 12 anos que fugiu de um incêndio que consumiu mais de 10 mil hectares, na costa oeste da Austrália, ao volante da carrinha pickup do irmão mais velho.

Luke Sturrock estava sozinho em casa com o seu cão, quando as chamas se aproximavam a grande velocidade da vila de Mogumber, no norte de Perth, este domingo.

O seu pai, Ivan Sturrock, e o seu irmão mais velho estavam fora de casa a lutar contra o incêndio que ameaçou as casas e a vida dos habitantes desta região, de acordo com a BBC.

E foi isso que fez. Quando o fogo se aproximou, Luke agarrou instintivamente no cão da família e entrou na carrinha pickup do irmão mais velho e fez-se à estrada.

Quando o pai e o irmão mais velho chegaram ao local combinado e não viram o rapaz, o pânico instalou-se.

Uma hora depois, os bombeiros que lutavam contra o avanço das chamas repararam numa carrinha com um rapaz ao volante. “Típico rapaz do campo, muito inteligente, eu acho que o único problema foi que ele não sabia para onde ir e era muito difícil de ver com todo aquele fumo”, disse um dos bombeiros, à ABC Radio Perth.

With the Help of DFES, Dalwallinu Officer S/C SMITH saved this 12 year old who was driving across paddocks to escape the fire 🔥 in Mogumber. He has been reunited with family and is safe and well #fb pic.twitter.com/zyrYCFgwSM