Uma série de tornados em chamas - uma brutal combinação de vento e fogo - atingiu este sábado a região de Lassen County, no estado norte-americano da Califórnia

O evento, a que as autoridades chamaram de incêndio de Loyalton, expandiu-se por mais de 80 mil metros quadrados. O comportamento bizarro das chamas, juntamente com relâmpagos localizados tornaram o combate ao incêndio mais difícil.

Close up video of a massive “fire tornado” in Northern #California today pic.twitter.com/qzNEmuml6G — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 16, 2020

Segundo as autoridades, apenas 5% das chamas foram contidas durante os últimos dois dias. O fogo pujante e a ação do vento dentro do incêndio florestal levaram o Serviço Nacional de Meteorologia de Reno, no Nevada, a emitir o que se acredita ser o primeiro alerta do seu tipo: um “alerta de tornado em chamas”.

Isto é um evento incrível. Nunca vi nada parecido antes ”, escreveu Neil Lareau, que estuda os comportamentos do fogo na Universidade de Nevada em Reno. A pesquisa de Lareau ajudou a confirmar a existência e intensidade do tornado mortal associado ao incêndio de 2018 em Redding, na Califórnia.

Com uma dimensão sinistra e que relembra um filme de terror, vídeos nas redes sociais capturaram vários ângulos destes tornados raros, envoltos em névoa âmbar e fumaça.

Estes tornados em chamas contêm velocidades de vento tornádico que se formam quando uma nuvem de fumo age de forma parecida a uma tempestade. O incêndio florestal que cresceu rapidamente no sábado produziu uma nuvem de fumo que atingiu os 30 mil pés de altura e começou a cuspir raios.

Os especialistas da Universidade de Reno acreditam ainda que o incêndio aproveitou a mudança da velocidade e direção do vento com a altitude e começou a girar.

Entre a uma e as três da tarde ( horário local), o radar de Doppler indica que foram registados pelo menos cinco vórtices com potências tornádicas. Embora este tipo de eventos seja raro, O aumento da consciência em torno deste tipo de ocorrência nos últimos anos sugere que possam ser mais comuns do que se pensava originalmente.