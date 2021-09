Duas irmãs japonesas bateram o recorde mundial do Guinness ao serem confirmadas como as gémeas mais velhas do mundo, aos 107 anos e 300 dias.

Umeno Sumiyama e Koume Kodama nasceram a 5 de novembro de 1913, na ilha de Shodo, numa família numerosa de 13 pessoas. Atualmente, vivem em lares separados.

Parabéns às irmãs de 107 anos Umeno Sumiyama e Koume Kodama do Japão que foram confirmadas como as gémeas idênticas mais velhas do mundo", parabenizou o Guinness World Records na rede social Facebook.

Devido à covid-19, o Guinness não pôde entregar pessoalmente o certificado e teve de o enviar por correio.

De acordo com os funcionários do lar, Umeno chorou assim que viu o certificado.

Koume, cuja memória já não é o que era, infelizmente não conseguiu compreender totalmente o significado de receber o certificado”, afirmou o Guinness numa declaração.

Os gémeos idênticos mais velhos verificados pelo Guinness World Records foram Dale e Glen Moyer, dos Estados Unidos, que chegaram aos 105 anos.

O Japão já arrecadou vários recordes de longevidade, incluindo a pessoa mais velha ainda viva, Kane Tanaka, de 118 anos.