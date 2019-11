A Escócia está perto de ser independente, afirmou este sábado a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, na cidade de Glasgow perante milhares de manifestantes que reclamam um novo referendo.

As eleições parlamentares de 12 de dezembro são as mais importantes do nosso tempo para a Escócia, cujo futuro está em jogo", declarou a líder do partido pró-independência SNP perante os manifestantes, que agitavam bandeiras azuis e brancas da Escócia.