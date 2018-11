Uma menina indiana de um ano sobreviveu, sem um arranhão, ao atropelamento por um comboio. O acidente aconteceu na cidade de Mathura, no estado de Uttar Pradesh, na Índia, na última quinta-feira, e foi filmado por um popular que estava na plataforma.

A menina caiu nos carris, quando descia do comboio, acompanhada dos pais. Sem se aperceber da queda, o maquinista arrancou com a composição, perante os gritos de desespero de quem assistia impotente.

A menina manteve-se deitada de costas, enquanto o comboio abandonava a estação. Como se manteve imóvel, encaixada entre os barrotes dos carris, o comboio acabou por passar, sem lhe causar qualquer ferimento.

#WATCH: One-year-old girl escapes unhurt after a train runs over her at Mathura Railway station. pic.twitter.com/a3lleLhliE

— ANI UP (@ANINewsUP) 20 de novembro de 2018