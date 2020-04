À semelhança do que acontece em vários países do mundo, também a Índia está a tentar conter a propagação do novo coronavírus.

Mas num país com sérias dificuldades a vários níveis, os problemas agravam-se e algumas populações estão até a ser discriminadas.

É o caso das famílias que fazem parte da comunidade Yanadi, que está a ser “posta de lado” por causa da casta.

Mais de 50 famílias que vivem numa comunidade em Vijayawada, uma cidade no estado indiano de Andhra Pradesh. Estas pessoas estão a ser impedidas de sair do bairro, mesmo que seja por um motivo válido como ir às compras ou adquirir medicamentos.

“Estamos aqui trancados, como prisioneiros. Vivemos ao lado de uma fábrica de leite e não há uma gota de leite para os meus filhos beberem. Chamam-nos sujos e acusam-nos de espalhar a doença”, disse Polamma, uma das moradoras, grávida de nove meses e mãe de quatro filhos à CNN.

Polamma disse que tinha tentado ir ao mercado recentemente, mas foi imediatamente mandada parar por membros da comunidade considerados de castas mais altas.

Perante esta situação, começam a soar os ecos de 1918. Na altura, quando a pandemia da gripe espanhola atingiu a Índia, quase 17 milhões de pessoas morreram e a casta foi determinante para decidir quem recebia assistência médica e quem se “deixava” morrer.