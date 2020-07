Mais de 100 pessoas testaram positivo para a Covid-19 em Bihar, na India, depois de terem participado num casamento, onde estiveram mais de 400 pessoas.

As autoridades de Bihar confirmaram, esta quarta-feira, que o noivo tinha apresentado sintomas da Covid-19 dias antes do casamento, a 15 de junho. O homem acabaria por morrer dois dias depois, com mais 200 pessoas a prestarem homenagem no seu funeral.

“Para já, 111 pessoas que participaram no casamento ou no funeral testaram positivo”, afirmou Raj Kishor Chaudhary, diretor médico de Patna, capital do estado de Bihar.

No entanto, as autoridades de saúde não garantem que tenha sido o noivo a origem dos casos de infeção, uma vez que o seu corpo foi cremado antes de ser possível levar a cabo os testes necessários, ainda assim, afirmam que “todos os casos estão identificados e isolados”.

Segundo Chaudhary, das 400 pessoas terão participado no casamento, muitas também participaram no funeral.

O noivo, um engenheiro informático, tinha apresentado sintomas dias antes do casamento. Chegou mesmo a ser admitido num hospital, mas, devido a pressão familiar, saiu para estar presente no casamento.

Nenhum dos familiares do noivo, incluindo a noiva, estão infetados.

As autoridades indianas lançaram uma investigação para averiguar possíveis violações das regras de distanciamento social, tanto no casamento como no funeral.

Num país onde se celebra o matrimónio de forma exuberante e colorida, a India estabeleceu limites no número de presença em diversas cerimónias. Não podem estar presentes mais de 50 pessoas num casamento, já no caso dos funerais, esse número desce para 20.

Num país onde o número de casos ultrapassa os 600 mil e o número de mortes já vai em 17 mil, especialistas de saúde pública alertam que a falta de testes na India oculta um problema bem mais grave do que o registado.

Apesar do aumento do número de casos, o presidente indiano, Narendra Modi, aliviou as medidas de confinamento.