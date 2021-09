Uma estudante indiana de 19 anos, que apareceu de calções para fazer um exame, viu-se obrigada a enrolar uma cortina à volta das pernas, após um vigilante se ter oposto à sua roupa.

Segundo a imprensa local, Jublee Tamuli viajou 70 km com o pai, para realizar um exame de entrada na Universidade, na cidade indiana de Tezpur.

Devido a oposição do vigilante, o pai da menina ainda tentou comprar um par de calças num mercado local, mas como o teste tinha o tempo contado, a jovem acabou por se tapar com uma cortina, que lhe foi dada para o efeito.

Foi a experiência mais humilhante da minha vida. É crime usar calções? Todas as raparigas usam calções. E se não queriam que usássemos calções, deveriam tê-lo mencionado nos documentos do exame", afirmou a jovem a um jornalista do India Today.