Cinco pessoas, incluindo uma grávida, morreram no domingo após um tiroteio no lado nordeste do estado norte-americano de Indianápolis, avança fonte policial à imprensa local.

De acordo com o autarca de Indianápolis, o incidente foi um “assassinato em massa”.

Na sequência do tiroteio, um jovem ficou em estado crítico depois de ter sido baleado. O chefe da polícia estatal sublinha que este é o "maior tiroteio em massa em mais de uma década".

O alerta foi dado durante a madrugada de domingo, quando as autoridades foram chamadas para responder a e socorrer uma pessoa baleada. Quando chegaram ao local, os polícias observaram um jovem com “feridas decorrentes de um aparente tiroteio”.

A investigação policial levou as autoridades a outra residência, a menos de um quarteirão de distância, onde encontraram cinco pessoas - incluindo uma mulher grávida - mortas com "aparentes ferimentos de bala", disse em comunicado a força.

Apesar dos esforços da equipa médica, tanto a mulher como o feto não sobreviveram", acrescentou o chefe da polícia, sustentando que "o jovem que foi baleado deve sobreviver aos ferimentos''.

Até esta segunda-feira de manhã, a polícia diz não ter identificado quaisquer suspeitos envolvidos no tiroteio, mas fontes disseram à imprensa dos Estados Unidos que creem que os crimes foram cometidos por mais do que uma pessoa.