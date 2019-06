O Afeganistão substituiu este ano a Síria como o país menos pacífico do mundo e o Iémen entrou pela primeira vez no grupo dos cinco Estados menos pacíficos, revela o Índice Global de Paz 2019 divulgado esta quarta-feira.

Segundo o 13.º relatório anual do Índice Global de Paz (GPI), elaborado pelo Instituto para Economia e Paz sediado em Sydney, a Europa continua a ser a região mais pacífica do mundo, registando uma ligeira melhoria, e a região do Médio Oriente e Norte de África ainda é a menos pacífica.

No total, 22 dos 36 países europeus registaram melhorias no GPI de 2019 face ao ano anterior.

A Islândia continua a ser o país mais pacífico do mundo, uma posição que ocupa desde 2008 e o Afeganistão é agora o país menos pacífico, substituindo a Síria.

Portugal ocupa a 3.ª posição, seguindo-se Áustria, Dinamarca e Canadá, enquanto a Alemanha surge em 22.ª lugar e a Espanha em 32.º.

De acordo com o GPI, o Butão registou a maior melhoria de qualquer país no top 20, subindo 43 lugares nos últimos 12 anos.

Nos últimos lugares da lista estão o Iraque (159), o Iémen, o Sudão do Sul, a Síria e o Afeganistão (163).

Este é o primeiro ano desde o início do índice que o Iémen foi classificado entre os cinco países menos pacíficos.

O Instituto também registou que o nível médio de paz global melhorou ligeiramente, pela primeira em cinco anos.

A pontuação média do país melhorou em 0,09%, com 86 países verificar uma melhoria e 76 a registar um agravamento.

O GPI de 2019 revelou ainda um mundo em que os conflitos e crises que surgiram na década passada começaram a diminuir, mas novas tensões surgiram dentro e entre as nações.

O aumento da tranquilidade foi o resultado de uma redução na gravidade de vários conflitos em todo o mundo, o que levou a uma diminuição das mortes por conflitos internos.

O Índice de Paz Global, produzido pelo Instituto de Economia e Paz, classifica 163 países (99,7% da população mundial) de acordo com 23 indicadores qualitativos e quantitativos de paz.