Um avião da companhia aérea indonésia Lion Air, com 189 pessoas a bordo, despenhou-se e afundou no Mar de Java quando fazia a ligação entre Jacarta e Pangkal Pinang, na ilha de Sumatra, avançam as autoridades de busca e resgate do país, citadas pela agência Reuters. As operações de busca e resgate estão em curso com uma equipa de especialistas.