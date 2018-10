A Noruega tornou-se há vários anos na maior indústria de salmão do mundo, mas quer continuar a crescer. O caminho faz-se agora na aquacultura, com o apoio do desenvolvimento da ciência e das tecnologias. Empreendedores, investidores e cientistas noruegueses procuram a fórmula e as alternativas para tornar as cidades Bergen e Stavanger no grande parque industrial do salmão. De acordo com a Reuters, entre 2013 e 2015, o investimento em pesquisa e desenvolvimento do setor da aquacultura aumentou 30% à medida que as empresas desenvolvem a tecnologia alimentar. “Os insetos também são parte desta economia circular, onde em vez de mandar fora as coisas, podem ser reutilizadas e recicladas. Potencialmente, podem usar-se os resíduos alimentares domésticos para produzir insetos que serão usados para alimentar peixes: esse era o cenário perfeito”, afirmou Nina Liland, uma das pesquisadoras da Aquafly, empresa que atua na área da aquacultura.