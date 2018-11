Um simples e infelizmente frequente caso de bullying, numa escola de Houston, a cidade mais populosa do estado norte-americano do Texas, saltou para ribalta noticiosa nos Estados Unidos, pela forma que Aubrey Delinzer encontrou para resolver a situação, ao querer falar e conhecer o colega que perseguia o seu filho Jordan.

No início do ano, Aubrey Delinzer tentou resolver junto da direção da escola uma situação de bullying que afetava Jordan. Mas, quando a história se repetiu, havia um agressor específico, de seu nome Tamarion. Aí, o pai achou que só ele poderia ajudar o seu filho.

Numa entrevista ao programa televisivo “Good Morning America”, Aubrey explicou que Tamarion tinha roubado o telemóvel ao filho Jordan.

Disse ao rapaz que se ele entregasse o telemóvel ao meu filho, tudo ficava bem. Mas aí, ele disse que o telefone já estava na posse de outra pessoa”, contou o pai.

Vai daí, para tentar resolver a situação da melhor maneira possível, Aubrey convidou o rapaz Tamarion para passar o dia com ele. Disse-lhe que não o queria castigar ou ameaçar e que apenas o queria conhecer melhor.

Acabou por ser suspenso por um dia na escola e eu sugeri que passasse esse dia comigo”, disse o pai de Jordan.

Levei-o a fazer compras e ofereci-lhe algumas roupas. Falei com ele sobre moral, valores e respeito próprio. Ele não era muito falador, mas eu consegui que ele se abrisse comigo”, explicou.

Também vítima de bullying

Através da rede social Facebook, Aubrey contou a história de Tamarion, após descobrir que o rapaz também já tinha sofrido de bullying e que vivia na rua com a família.

Quero partilhar a minha história de ontem… Decidi passar algum tempo com o agressor do meu filho (…) Descobri que Tamarion também já sofreu de bullying por não ter roupa e sapatos decentes para usar. Perguntei então o porquê de fazer isso ao meu filho. Descobri que a sua família está a passar por tempos difíceis e está atualmente sem casa...”

Aubrey percebeu que Tamarion já fora maltratado, vexado por ter pouca roupa para vestir e por ter problemas económicos. Tudo isso fez com que o jovem crescesse irritado e descarregasse a sua raiva noutras pessoas. No caso, no seu filho, Jordan.

No fim do dia, o pai de Jordan decidiu juntar o filho e o agressor para uma conversa sincera e para se tornarem amigos.

Fiz com que eles conversassem sobre o que aconteceu e no final disse-lhes: 'O que lá vai, lá vai. A partir de agora vocês são irmãos e vão-se proteger um ao outro'”, acrescentou Aubrey.

Depois do dia passado com Tamarion e de ter percebido as dificuldades pelas quais o rapaz passa, Aubrey iniciou uma campanha para ajudar financeiramente o jovem e a sua família no site GoFundMe.