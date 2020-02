Morreu mais uma pessoa em Itália, elevando para 12 o número de vítimas mortais do coronavírus no país, revelaram esta quarta-feira as autoridades. O 12.º óbito é de um homem de 69 anos, que tinha doenças respiratórias anteriores, e que morreu na região da Emília Romana.

Em conferência de imprensa, o líder da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli, disse ainda que há nesta altura 258 casos de coronavírus na Lombardia, 71 casos no Veneto, três em Piemonte, 3 na região de Lazio, outros três na Liguria, um em Marche e outro em Bolzano.

Os maiores surtos da doença continuam a ser Lombardia e Veneto, e todos os infetados no país tiveram contacto com residentes nessas regiões.

Verificaram-se ainda os primeiros contágios de crianças, todos na Lombardia. Os últimos a ser confirmados são os de uma menina de quatro anos, duas crianças de 10 e um rapaz de 15. Também contagiados foram um adolescente de 17 anos, que está internado, e uma companheira de escola do jovem também teve resultado positivo para coronavírus.