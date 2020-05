O presidente da China manifestou preocupação perante a ameaça do novo coronavírus na Coreia do Norte e ofereceu ajuda.

Segundo a BBC, Xi Jinping respondeu assim a uma mensagem que recebeu do líder norte-coreano, Kim Jong-un.

A imprensa estatal chinesa disse que a mensagem felicitava Xi Jinping pelo aparente sucesso do país na luta contra a doença.

O governo da Coreia do Norte mantém a sua posição e diz que não existe um único caso confirmado de Covid-19 no país, algo que os especialistas questionam se será possível.

A Coreia do Norte foi o primeiro país a suspender o turismo e a fechar as suas fronteiras, como uma resposta à propagação do vírus, logo na terceira semana de janeiro.

O país tem um fraco sistema de saúde e os especialistas temem que apenas um pequeno surto da doença possa causa uma rutura muito rápida.

De acordo com os órgãos de comunicação estatais, na sua “mensagem verbal de agradecimento”, Xi Jinping afirmou que apreciou muito o apoio de Kim durante o surto na China.

Xi pediu, entretanto, mais colaboração para fortalecer a cooperação na prevenção da doença e disse que a China está disposta a continuar a prestar assistência à Coreia do Norte na luta contra a Covid-19”.