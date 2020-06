Morreram mais cinco pessoas vítimas da pandemia de Covid-19, em Espanha. No total, morreram 56 pacientes ao longo da última semana. O número de óbitos fixa-se agora em 27.133.

O Ministério da Saúde espanhol revelou ainda que existem mais 195 novos casos de infeção. O número de pessoas que já estiveram infetadas no país sobe assim para 240.660. Desde o início da pandemia, cerca de 1.400 crianças já contraíram o novo coronavírus em território espanhol.

Na última semana, Espanha registou um aumento de 2.276 nos casos de infeção pelo novo coronavírus.

A região com maior número de casos é Madrid, onde existam 69.236 (+87) infetados, seguindo-se a Catalunha, com 59.163 (+51), e Castela e Leão, com 19.009 (+14).

Os dados diários indicam ainda que já passaram pelos hospitais 124.227 pessoas com a covid-19, tendo dado entrada na última semana 166.

O Ministerio de Sanidad explicou que recebe diariamente os números notificados pelas 17 comunidades autónomas do país que também fazem acertos em relação aos comunicados nos dias anteriores, o que tem levado a discrepâncias nos totais apresentados.

A validação individual dos casos está em curso, pelo que pode haver discrepâncias em relação à notificação agregada dos dias anteriores”, avisam os serviços sanitários espanhóis.

O parlamento espanhol autorizou, na quarta-feira, o Governo a prolongar por mais duas semanas, de 07 até 20 de junho, o estado de emergência em vigor desde 15 de março último.

O executivo de Madrid voltou hoje a confirmar que a abertura das fronteiras à "mobilidade internacional segura", nomeadamente com Portugal e França, terá lugar a partir de 01 de julho.

Esta posição voltou a ser assumida, depois de a ministra responsável pelo Turismo ter avançado que no próximo dia 22 de junho, logo a seguir ao fim do estado de emergência, seriam eliminadas as restrições à mobilidade dos residentes e ao trânsito terrestre com os dois países com quem Espanha tem fronteiras terrestres.

A retificação foi feita depois de o Governo português ter pedido “esclarecimentos” e manifestado estar “surpreendido” com as declarações da responsável governamental.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 385 mil mortos e infetou mais de 6,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num “grande confinamento” que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.