Itália regista agora 33.774 mortes derivadas da pandemia de Covid-19. Só nas últimas 24 horas, houve um acréscimo de 85 óbitos, menos três mortos do que na última atualização.

O país do sul da Europa, um dos mais afetados pelo surto de coronavírus no continente, somou ainda mais 518 novos casos de doentes infetados com Covid-19. Até ao momento, já foram contabilizados 234.531 pacientes que contraíram a doença.

Apesar do aumento do número de contágios e dos novos óbitos, 1.886 pacientes foram dados como recuperados. No total, 163.531 doentes já não apresentam resultados positivos quando testados para o novo coronavírus.

No entanto, existem ainda 5.301 pacientes hospitalizados com sintomas, menos 202 do que nas 24 horas anteriores. Destes, 316 encontram internados nos cuidados intensivos, o que também representa uma diminuição, neste caso, de menos 22 doentes.

A região da Lombardia continua a ser o principal foco de contágio, só nas últimas 24 horas, foram registados 402 novos casos. Só na cidade de Milão há mais 52 infetados. A região italiana foi o epicentro da pandemia no país e já contabiliza 89.928 casos de infeção.

Existem ainda mais 21 mortes, na Lombardia o que eleva o número total de óbitos para 16.222. Pelo menos 53.853 pacientes já foram dados como recuperados, um acréscimo de 752 casos bem-sucedidos em relação à última atualização.