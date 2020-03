Marcelo Natali tinha 57 anos e foi um dos rostos da situação desesperante que os profissionais de saúde estão a enfrentar no combate à pandemia de Covid-19.

Na semana em que acusou positivo para o novo coronavírus, o médico foi entrevistado pelo canal Euronews. Explicou as dificuldades e queixou-se de falta de material e más condições de trabalho.

As luvas esgotaram. Certamente não estávamos preparados para lidar com esta situação”, disse no mês passado em entrevista.