O número de mortos por Covid-19 em Itália subiu para 26.384, mais 415 óbitos que no dia anterior, anunciou a proteção civil, no balanço deste sábado.

De acordo com as autoridades italianas, este é o aumento diário de mortes por Covid-19 no país mais baixo desde 17 de março.

Nas últimas 24 horas verificam-se, ainda, mais 2.357 novos casos de infeção, elevando o total para 195.351 , desde que começou o surto. Também o número diário de casos confirmados com o novo coronavírus é o menor dos últimos cinco dias.

A Proteção Civil italiana adiantou que há 2.622 novos casos de pessoas curadas e que o número de hospitalizados e internados em unidades de cuidados intensivos reduziu, contabilizando menos 71 do que na sexta-feira.

Itália é o segundo país do mundo onde já morreram mais pessoas por Covid-19, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, e o terceiro com mais casos confirmados, depois de Espanha e dos Estados Unidos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 198 mil mortos e infetou mais de 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 766 mil doentes foram considerados curados.