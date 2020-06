O Reino Unido registou 15 mortes devido ao novo coronavírus nas últimas 24 horas, o valor mais baixo desde meados de março, fazendo o total de óbitos durante a pandemia subir para 42.647, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Saúde.

Nas últimas 24 horas foram diagnosticados 958 infetados entre 139.659 testes efetuados, pelo que o número de casos de contágio aumentou para 305.289 desde o início da pandemia.

No domingo tinham sido comunicadas 43 mortes e 1.221 novos infetados relativamente à véspera, mas os valores durante o fim de semana podem ser afetados pela demora no processo administrativo do registo dos óbitos.

O declínio significativo na mortalidade poderá encorajar o governo britânico a avançar para a terceira fase do plano de fim do confinamento a 04 de julho, com a abertura de bares, restaurantes, hotéis e cabeleireiros, entre outros negócios.

Uma questão chave será a decisão sobre a potencial alteração da medida de distanciamento social, atualmente estipulada em dois metros, mas que várias empresas e políticos têm pressionado o governo a reduzir para um metro devido à dificuldade em manter certos negócios viáveis economicamente.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, vai discutir as mudanças propostas com o comité de estratégia da covid-19 hoje à tarde, com a presença do consultor científico, Patrick Vallance, e do diretor-geral de saúde de Inglaterra, Chris Whitty.

A decisão e os planos finais deverão ser anunciados na terça-feira no parlamento.