Um mosaico romano do Século V foi descoberto em Inglaterra. Uma revelação com “enorme significado histórico”, de acordo com os historiadores.

Trata-se do primeiro mosaico romano do Século V encontrado no Reino Unido. Uma revelação poderá alterar a forma como olhamos para este período da História e que os arqueólogos classificam de "extremamente excitante".

Encontrado em 2017, numa antiga construção romana, só agora terminaram os testes e análises que permitiram concluir a idade do mosaico detetado no piso do edifício situado em Gloucestershire, no Reino Unido. De acordo com os historiadores responsáveis pela investigação, a antiguidade da descoberta é importante porque, até agora, acreditava-se que o Século IV marcava o fim do domínio romano no país e uma fase de recessão.

O que é realmente excitante sobre a data do mosaico é que é a prova de um declínio mais gradual. A construção de um novo quarto e a instalação de um novo piso sugere riqueza e mostra que a indústria dos mosaicos durou mais 50 anos do que esperávamos”, diz Martin Papworth, um dos arqueólogos, que afirma que esta descoberta tem um enorme significado histórico.

Depois da queda do Império Romano, surgiu a denominada “Era das Trevas”, um período de maior decadência e de deterioração da vida na Europa ocidental e em relação ao qual há poucos dados e documentos. As características do mosaico agora identificado, definido como de “baixa qualidade”, refletirão já um momento de menor fulgor e de contração na economia em relação ao auge do Império Romano no Reino Unido.

A equipa de arqueólogos do “National Trust”, que diz estar ainda a “recuperar do choque”, garante que vai continuar a estudar outros locais semelhantes na região, na tentativa de encontrar outros vestígios semelhantes do século V.