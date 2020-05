Um laboratório da Universidade de Oxford, no Reino Unido, lidera a corrida entre vários países para descobrir uma vacina que seja efetiva e eficaz contra a Covid-19.

O New York Times dá conta que o Edward Jenner Institute for Vaccine Research, que faz parte do complexo universitário, tem acesso a um fármaco que já se revelou seguro em testes humanos, incluindo numa outra variante de coronavírus, facto que faz a instituição liderar a corrida para acabar com a doença que continua a ameaçar a existência humana.

Os testes com 1.100 voluntários começaram na semana passada e já estão agendados novos ensaios clínicos para o próximo mês, com outras 5 mil pessoas. Caso tudo corra como previsto, ou seja, se a vacina fora realmente segura e se os reguladores a aprovarem com urgência, os primeiros milhões de doses do fármaco contra a Covid-19 podem chegar ao mercado em setembro deste ano, muitos meses antes dos prazos estabelecidos por outros laboratórios.

Em março, a vacina em causa foi testada em macacos, num laboratório de Montana, nos Estados Unidos. Depois de expostos ao vírus, os seis animais que receberam o fármaco mantiveram-se saudáveis, já os que não foram vacinados ficaram doentes.

Ainda assim, apesar de o organismo dos macacos-rhesus (a espécie que foi testada) ser o mais semelhante ao de humanos entre primatas, não é certo que a vacina tenha o mesmo efeito em pessoas.

Os investigadores só podem confirmar ao mundo que foram bem sucedidos, caso mais de dez dos participantes que receberam placebos no ensaio clínico ficarem doentes, e se um ou dois dos que tenham recebido a vacina verdadeira permanecerem saudáveis.