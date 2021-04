Os ingleses vão ter direito a dois testes rápidos por semana, numa altura em que o país vai avançando no desconfinamento e quando mais de metade da população do Reino Unido foi já vacinada.

A medida entra em vigor na sexta-feira, anunciou o ministro da saúde inglês, Matt Hancock

Estes testes rápidos são testes de fluxo lateral, gratuitos, e que estarão disponíveis em centros de testagem, farmácias e pelo correio.

O objetivo é, segundo Matt Hancock, "recuperar a liberdade perdida", escreveu na rede social Twitter, considerando que "os testes regulares estão no centro do plano de reabertura da sociedade e da economia".

Everyone will be able to take a free rapid coronavirus test twice a week from the 9th April.



Reclaiming our lost freedoms & getting back to normal hinges on us all getting tested regularly.https://t.co/4i53gOmykA