Uma jovem britânica foi absolvida do homicídio do pai, depois de o ter esfaqueado repetidamente nas costas dentro da casa onde moravam.

Jessica Breeze, de 20 anos, alegou em tribunal que foi alvo, durante vários anos, de violência física e psicológica por parte do pai e disse ainda que não se lembrava de o ter assassinado.

De acordo com a BBC, Colin Brady, 49 anos, antes de ter sido esfaqueado, esmurrou a mulher e a filha e ameaçou-as de morte.

Ele batia-me na cara com os punhos" e acrescentou "e dizia que nos ia matar".

O homem ainda deu entrada no hospital com uma ferida no pulmão esquerdo com 18 centímetros de profundidade, mas acabou por não resistir.

Na sexta-feira da semana passada, o tribunal decidiu absolver Jessica dos crimes de assassinato e homicídio, alegando que esta agiu em legítima defesa.

A jovem disse que nunca tinha denunciado as agressões do pai, porque tinha medo e achava que seria inútil. Em tribunal, descreveu o pai como "controlador" e que era ameaçada sempre que não cumpria as regras impostas pelo pai.

Colin Brady já tinha um historial de condenações por violência, incluindo um episódio no qual terá agredido a mulher, Kelly Breeze. Segundo as autoridades, foi um dos piores atos de violência que alguma vez tinham visto.