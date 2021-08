O Reino Unido tem mais de 32 mil milhões de euros em notas e moedas por trocar. As notas de cinco e de dez libras, que foram retiradas de circulação, e as notas de 20 e 50, que vão deixar de ser utilizadas após setembro de 2022, continuam sem ser devolvidas.

De acordo com a Casa da Moeda Real, existem ainda cerca de 109 milhões de libras em moedas (aproximadamente de 121 milhões de euros), que ainda não foram trocadas.

O Banco de Inglaterra continua a aceitar todas as notas antigas para troca.

Todas as notas verdadeiras do Banco de Inglaterra que foram retiradas de circulação mantêm o seu valor para sempre", explicou uma porta-voz do Banco de Inglaterra, citada pela estação televisiva BBC.