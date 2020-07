A Rainha Isabel II ordenou esta sexta-feira Thomas Moore como cavaleiro. O veterano militar, de 100 anos, ficou conhecido durante a pandemia de Covid-19, depois de ter angariado mais de 36 milhões de euros para o serviço nacional de saúde britânico. A condecoração foi recomendada pelo primeiro-ministro, Thomas Moore. Boris Johnson referiu o exemplo que inspirou o país e "trouxe um raio de luz no meio do nevoeiro do coronavírus".