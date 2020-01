/ AM

Ao início parece uma boneca como todas as outras, mas depois de analisada ao pormenor, vê-se que foi feita para marcar a diferença. Loura, com feições de menina, mas com órgãos genitais de menino, assim é a boneca transgénero que está à venda na Rússia e está a chocar os pais.

A "denúncia" foi feita numa publicação de Instagram, onde a legenda remete para um casal que comprou a boneca, à venda no Planet Toy, na Rússia, e que ficou "horrorizado" com a descoberta.

"Comprámos uma boneca no Planet Toy e ficámos horrorizados. Tudo bem em fazer estes brinquedos para crianças?", lê-se na legenda.

As imagens foram depois partilhadas num fórum online onde a maioria dos utilizadores não se mostra impressionada pela "descoberta" e lembram mesmo que existem bonecos que "ensinam crianças a amputar" membros.

"Tudo bem em fazer estes brinquedos para crianças? Penso que o que é realmente terrível é o que se passa na cabeça dos pais desta criança", escreve um utilizador enquanto outro questiona se não se pode tratar de "um defeito de fabrico".

A boneca é a primeira deste género a ser comercializada na Rússia, mas não no mundo. Em 2018, uma boneca transgénero foi comercializada na Argentina, enquanto que no ano passado a Mattel anunciou que ia criar uma Barbie sem género.