Chernobyl está a tornar-se num local cada vez mais turístico, atraindo milhares de pessoas por ano, incluindo vários “influenciadores” e “instagrammers”. Mas, para além dos “likes”, as fotografias que têm chegado às redes sociais estão a gerar uma onda de críticas.

Isto porque muitos dos visitantes tiram “selfies” no local, a sorrir e em poses consideradas inapropriadas (e houve até uma mulher que foi fotografada em Chernobyl seminua), uma vez que foi palco do maior desastre nuclear da história da humanidade.

Muitos foram os utilizadores que expressaram descontentamento com algumas das fotografias captadas na zona de exclusão.

This is what I was thinking to the naked girl. People will do everything for likes, even risking of getting cancer.

Maybe, just maybe, it's not that much about radiation (but should be a little bit though) than respect for people who died there? It's ok to go and visit, to think about stuff, but not to pose stupidly for a "nice cool" picture...