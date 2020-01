Carlos Ghosn celebrou o ano novo numa festa luxuosa com a sua família no Líbano, apesar de se encontrar foragido à justiça, como mostra uma foto publicada pela estação televisiva francesa TF1.

O antigo homem forte do grupo Renault-Nissan, que é procurado pela Interpol, apanhou o mundo de surpresa ao conseguir fugir do Japão, onde se encontrava obrigado a permanecer em prisão domiciliária, enquanto aguardava julgamento por fraude.

EXCLUSIF #TF1 - Affaire Carlos #Ghosn : la photo du réveillon en famille de l'ex-patron en fuite au Liban ⤵. pic.twitter.com/DqShX51RY9 — TF1LeJT (@TF1LeJT) January 2, 2020

A sua fuga está envolta em mistério e tem motivado muitas teorias. Uma das mais faladas é a de que o empresário nascido no Brasil, mas com nacionalidade brasileira, francesa e libanesa, terá escapado escondido no interior da caixa de um instrumento musical.

Os próprios advogados de Ghosn garantem não saber como é que a fuga se deu. Suspeita-se que tenha viajado para o Líbano através da Turquia, que na quinta-feira deteve quatro pilotos que são suspeitos de ter ajudado o empresário a fugir num jato privado.

Segundo avança a agência Reuters, o empresário fugiu depois da suspensão dos serviços da empresa contratada pela Nissan para o vigiar. A defesa de Carlos Ghosn já havia contestado a forma como a vigilância era feita, afirmando que estava em causa uma violação dos direitos humanos.

Os serviços acabaram por ser suspensos no dia 29 de dezembro, pouco antes da fuga de Carlos Ghosn.

Carlos Ghosn foi detido pela primeira vez em 2018, por suspeitas de fraude fiscal e de uso de dinheiro e recursos da empresa para fins pessoais, na sequência de uma investigação ao grupo Renault-Nissan. Desde então Carlos Ghosn nega todas as acusações feitas contra si.