O número de mortos na Índia devido às chuvas de monção subiu este domingo para 159, segundo as autoridades, que procuram centenas de pessoas desaparecidas.

A costa oeste do país está a ser afetada por fortes chuvadas, desde quinta-feira, com os serviços meteorológicos a emitirem novos alertas de precipitação.

No Estado de Maharasthra morreram 149 pessoas, das quais mais de 40 num deslizamento de terras que atingiu a aldeia de Taliye, no sul de Mumbai (antiga Bombaim), centro financeiro da Índia. Cerca de 230 mil pessoas tiveram de ser deslocadas.

A chuva, as inundações, a água não são novidade para a população, mas desta vez o que chegou era inimaginável. As pessoas não puderam salvar os seus bens devido à subida rápida das águas", declarou à imprensa o chefe do Governo do Estado de Maharasthra, Uddhav Thackeray, depois de ter visitado a cidade de Chiplun, a sul de Mumbai.