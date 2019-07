Uma família indiana encontrou um tigre em casa, deitado numa cama, que se terá abrigado na habitação durante as intensas monções que têm atingido o país.

A situação insólita aconteceu na vila de Harmuti, no nordeste do estado de Assam, de acordo com a organização ambientalista India's Wildlife Trust.

As autoridades acreditam que o felino terá saído do Parque Natural de Kaziranga, que fica próximo do local onde foi encontrado. O parque alberga outros animais selvagens, como elefantes, ursos e a maior população de rinocerontes indianos a nível mundial.

O visitante inesperado acabou por sair da casa por vontade própria, depois de várias tentativas das autoridades. Não foi sequer necessário usar tranquilizantes, porque o felino estava calmo e não representava perigo para os seres humanos.

Este não foi o único animal a fugir durante as monções que submergiram 95% do Parque Natural de Kaziranga. Um veado e vários rinocerontes e elefantes foram também dados como desaparecidos.

As monções que têm afetado vários países do sul da Ásia já provocaram a morte de 227 pessoas. As chuvas intensas começaram em meados de julho e já afetaram 10,3 milhões de pessoas.