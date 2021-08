A farmacêutica Moderna informou este sábado que não encontrou, de momento, "nenhuma evidência" de que as duas mortes registadas no Japão estejam relacionadas com a toma da vacina contra a covid-19.

Em comunicado enviado às redações, Moderna e Takeda (o distribuidor autorizado no país), falam num "evento trágico", aproveitando para deixar as condolências à família dos dois homens.

A causa das mortes está a ser alvo de investigação, indicou o Ministério da Saúde japonês, precisando que ligar a causa ao efeito da vacinação é inconclusivo de momento.

Os dois homens, que tiveram febre depois de receberem a vacina, não apresentavam problemas de saúde ou histórico de alergias, acrescentou a mesma fonte.

O Japão anunciou na quinta-feira a suspensão da utilização de 1,63 milhões de doses vacinas da Moderna contra o coronavírus, após relatos da presença de impurezas em certas embalagens do produto.

Estas doses haviam já sido enviadas a mais de 800 centros de vacinação no país.

A Takeda, que importa e distribui no arquipélago nipónico a vacina do grupo americano, declarou ter recebido "relatos de vários centros de vacinação, segundo os quais corpos estranhos foram descobertos" em frascos não abertos.

Cerca de 44% da população japonesa foi já inteiramente vacinada, quando o país enfrenta um aumento recorde do número de casos do vírus ligados à variante Delta, mais contagiosa.