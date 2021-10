A Polícia Nacional do Paraguai indicou este domingo ter localizado um cadáver numa estrada na cidade de Pedro Juan Caballero. Ao lado do corpo, informam as autoridade, estava colocado um bilhete que dizia em português “matei 3 meninas inocentes, fique de exemplo pjc".

As forças policiais estão agora a tentar apurar se o crime está relacionado com um atentado que ocorreu no dia 9 de outubro na cidade e que fez quatro mortos, entre eles três estudantes de medicina.

Nota encontrada ao lado da vítima / Reprodução D.R

As autoridades afirmaram ainda que o corpo encontrado pertence a uma jovem de 23 anos, que será sobrinha do responsável pelo atentado.

De acordo com uma nota divulgada pela imprensa, a vítima foi encontrada na madrugada de domingo e a sua morte terá sido causada por disparos de uma pistola de calibre de 9 milímetros. A

A polícia nacional está ainda a investigar se outras mortes ocorreram este domingo.