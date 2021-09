As vacas podem ser treinadas a usarem a casa de banho e com isso reduzir as emissões de gases com efeito de estufa: esta é a mais recente conclusão de um estudo, publicado, na segunda-feira, na revista científica Current Biology.

Os investigadores tentaram ensinar 16 vacas a usar uma sanita, apelidada de "MooLoo", através de um sistema de incentivos e castigos. Se os animais cumprissem a tarefa davam-lhes comida, se errassem levavam com um borrifo de água.

Mais tarde, na terceira fase da experiência, a distância da sanita foi aumentada. No final de 10 sessões, os investigadores descobriram que 11 das 16 vacas foram treinadas com sucesso a ir casa de banho.

Muito rapidamente, as vacas começaram a ir à casa de banho. No final, 11 animais estavam a fazer três quartos das suas necessidades na casa de banho", explicou Lindsay Matthews, uma investigadora envolvida no estudo à Radio New Zealand.

Por conter nitrogénio, a urina, quando misturada com as fezes, transforma-se em amónia, que causa diversos problemas ambientais, como a chuva ácida.

Os investigadores defendem que se 80% da urina do gado for recolhida, 56% das emissões de amônia podem ser reduzidas.

Em todo o mundo, cerca de 10% de todas as emissões de gases de efeito estufa das atividades humanas vêm do gado.