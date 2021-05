O descarrilamento de um comboio da Union Pacific com 47 carruagens, no domingo, em Sibley, na cidade norte-americana do Iowa, ganhou uma nova dimensão com as imagens aéreas do acidente, captadas por drone.

O veículo transportava matérias perigosas, tendo-se incendiado, o que levou à retirada de cerca de 80 pessoas, que moravam nas proximidades. A evacuação estendeu-se, uma hora depois, e por precaução, a um raio de oito quilómetros, uma vez que uma das matérias transportadas era nitrato de amónio.

Nas imagens é possível ver o amontoado de carruagens e uma coluna de fumo negro.

Apesar do aparato, não há registo de mortes ou feridos, segundo as autoridades locais.

As causas do acidente estão por apurar, decorrendo neste momento um inquérito.