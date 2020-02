Subiu para 41 o número de mortos na sequência de duas avalanches, registadas esta terça e quarta-feira, a província turca de Van, na fronteira da Turquia com o Irão.

De acordo com a agência DHA, as autoridades turcas recuperaram mais três corpos, esta quinta-feira. No total, 84 pessoas ficaram feridas.

Na noite de terça-feira, cinco pessoas morreram na sequência de uma primeira avalanche, que atingiu um veículo de limpeza de neve e um miniautocarro, deixando, ainda, duas pessoas desaparecidas.

A segunda avalanche deu-se no dia seguinte, cerca das 12 horas locais, e matou dezenas de equipas de resgate que estavam a responder ao alerta do primeiro deslizamento de neve.

As operações de resgate continuam, apesar das condições climáticas adversas. As autoridades proibiram o acesso de civis ao local do desastre.