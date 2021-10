O recém-eleito governador da província do Leste do Azerbaijão, Zeinolabedin Khorram, estava a proferir algumas palavras aquando da sua tomada de posse, na mesquita Imam Khomeini, em Tabriz, no nordeste do Irão, quando um homem o surpreendeu com um estalo na cara e o empurrou. No evento estava também o ministro do Interior do Irão e representantes do gabinete de aiatola Khamenei.

Num vídeo divulgado pela agência de notícias iraniana Fars é possível ver o choque do governador no momento do incidente e a intervenção dos seguranças no auditório, segundos depois. Outra agência noticiosa, Tasmin, identificou o homem como Ayoub Alizadeh, um membro das forças armadas iranianas.

A causa do ataque ainda está por apurar. Zeinolabedin Khorram, que afirma não conhecer o agressor pessoalmente, alega que o mesmo justificou o seu comportamento às autoridades com o facto da sua mulher ter sido vacinada por um homem contra a covid-19, em vez de uma mulher.