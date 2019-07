O Reino Unido vai aumentar temporariamente a sua presença militar no Golfo, com o envio de um segundo navio de guerra, anunciou, esta sexta-feira, o Governo britânico e uma fonte do departamento da defesa, no contexto das tensões com Teerão.

Segundo um porta-voz do executivo britânico, o navio HMS Duncan será enviado para a região do Golfo para transmitir à fragata HMS Montrose, já no local, que continue a garantir "liberdade de navegação" naquela zona.

Esta rotação, que estava programada, foi avançada, indicou uma fonte da Defesa, que não especificou quanto tempo os dois navios permaneceriam na área.

Segundo uma outra fonte do Governo, o executivo também elevou no seu nível máximo, o nível de alerta nas águas territoriais iranianas para os navios britânicos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico pediu esta sexta-feira calma face às crescentes tensões sobre o transporte marítimo no Golfo Pérsico, anunciando que o Reino Unido não quer um conflito com o Irão.

Jeremy Hunt afirmou que "este é um momento para cabeças frias" para garantir que não haja "escalada não intencional".

Hunt referiu que Londres deu "uma resposta ponderada e cuidadosa" à situação, acrescentando que o Reino Unido está "a ser claro para o Irão" de que não está "à procura de agravar essa situação".

A tensão na zona do Estreito de Ormuz, por onde é transportado quase um terço do petróleo bruto mundial, atingiu o pico nas últimas semanas, com os Estados Unidos a acusarem o Irão de vários ataques contra petroleiros, e o Irão a abater um aparelho não tripulado (‘drone’) norte-americano.

Na quarta-feira, navios da Guarda Revolucionária do Irão tentaram, sem sucesso, intercetar um petroleiro britânico que navegava no Estreito de Ormuz, segundo as autoridades britânicas.

O navio britânico The British Heritage deixou o Golfo Pérsico e navegou pelo Estreito de Ormuz quando as embarcações iranianas se aproximaram e ordenaram que seguisse em direção a águas daquele país.

A Guarda Revolucionária do Irão negou ter tentado impedir que o petroleiro britânico cruzasse o estreito de Ormuz, revela um comunicado divulgado pela agência de notícias Sepah News.