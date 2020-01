Três rockets explodiram junto à embaixada dos Estados Unidos na capital do Iraque, Bagdade, segundo a agência de notícias AFP. Há duas semanas o Irão lançou um ataque contra bases aéreas com tropas norte-americanas no Iraque.

Até ao momento não existe registo de vítimas.

A embaixada norte-americana em Bagdade fica junto ao aeroporto da cidade, nas margens do rio Tigre.

BREAKING #Iraq



• 3 Rockets target US embassy (AFP)

• Land in embassy area in Baghdad

• Sirens on

• No reports on casualties

• Comes 18 days after Suleimani killing

• Trump to meet Iraqi Prez in Davos