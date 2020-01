Dezenas de mísseis foram lançados pelas forças iranianas contra duas bases aéreas norte-americanas no Iraque. Segundo a televisão estatal do Irão, o ataque ocorreu nas bases de Ain Al Asad e de Erbil. Esta infraestrutura é a maior base aérea do Iraque e situa-se a cerca de 200 quilómetros da capital Bagdade.

A estação descreveu esta ação, com mísseis terra-terra e desencadeada na madrugada de quarta-feira, como uma operação de vingança na sequência da morte do general iraniano Qassem Soleimani.

🎥 «انتقام سخت» آغاز شد/ حملات سنگین موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد pic.twitter.com/sbw0cwGH6B — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 7, 2020

A informação foi confirmada pela Guarda Revolucionária Islâmica, citada pela agência iraniana Fars News. A nota refere que foram disparados "dezenas de mísseis".

